Bank of America зафіксував рекордний рівень песимізму серед інвесторів

Все більше інвесторів песимістично оцінює перспективи світової економіки та корпоративних прибутків.

Про це свідчать результати щомісячного прогнозу фондових керуючих, проведеного Bank of America Corp. (BofA), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами липневого опитування, частка респондентів, які очікують послаблення економіки в наступні 12 місяців, досягла рекордних 79%, збільшившись на 6 відсоткових пунктів (в.п.).

Частка інвесторів, які очікують зниження корпоративних прибутків у наступні 12 місяців, зросла на 7 в.п., також сягнувши 79%.

При цьому на стагфляцію у світовій економіці очікують рекордні 90% опитаних порівняно з 83% місяцем раніше.

Опитування, в якому взяли участь 259 інвесторів, які управляють активами на загальну суму $722 млрд, проводилося BofA минулого тижня.

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Інвестори зменшили вкладення в ризиковані активи до мінімумів, небачених навіть у період глобальної фінансової кризи, "повністю капітулювавши" перед похмурим економічним прогнозом, зазначають у BofA.

Частка акцій в інвестиційних портфелях цього місяця впала до мінімуму з моменту краху інвестбанку Lehman Brothers у 2008 році, частка грошових залишків досягла 6,1%, максимуму з жовтня 2001 року.

Серед найбільших ризиків фондові керуючі відзначають високу інфляцію, глобальну рецесію, а також "яструбині" настрої центробанків.

При цьому частка респондентів, які очікують уповільнення темпів інфляції наступного року, досягла максимуму з часів глобальної фінансової кризи.

BofA проводить опитування фондових керуючих з 1994 року.