В Україні дозволили другу бустерну дозу від коронавірусу для літніх людей

В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавіруса всім людям віком від 60 років, а також людям віком 18-59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

Відповідні рекомендації були затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози для таких груп населення:

люди віком понад 60 років,

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми,

люди з інвалідністю,

люди з імуносупресією,

люди віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів можна знайти в рішенні НТГЕІ № 16-06/2022),

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

Дослідження щодо застосування додаткових бустерних доз вакцин проти COVID-19 показали, що додаткова доза мРНК-вакцини покращує захист від хвороби для людей віком понад 60 років і людей з імунодефіцитом.

Водночас попередні дані досліджень свідчать про те, що у молодих людей без хронічних хвороб користь від додаткової бустерної дози мінімальна. Тому здоровим людям до 60 років; вагітним без супутніх захворювань, які збільшують ризик тяжкого перебігу COVID-19; групам професійного ризику, як-от медичні працівники, наразі не рекомендовано отримувати бустерну дозу щеплення.

Нагадаємо, що з січня цього року в Україні усі люди віком від 18 років можуть отримати одне бустерне щеплення, якщо з часу отримання первинного курсу вакцинації пройшло щонайменше 6 місяців. Люди, які внаслідок важких хвороб мають імуносупресію, крім першої та другої бустерної дози, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28-90 днів після завершення первинного курсу вакцинації.