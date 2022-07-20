Велика Британія дозволила в’їзд дітям із України без супроводу батьків

Уряд Великої Британії в середу змінив правила в’їзду для біженців у межах програми "Дім для України", дозволивши українським дітям перетинати кордон без супроводу батьків.

Про це повідомляє The Guardian, передає Європейська правда.

Згідно з новими правилами, дитина зможе сама в’їхати до Великої Британії, якщо один із її батьків або опікун підтвердять, що "це в її (дитини, – ред.) найкращих інтересах".

Британці, які погодяться прийняти в себе дитину з України, повинні зобов’язатися взяти її на мінімум три роки (замість шести місяців у випадку дорослих) або поки їй не виповниться 18.

У міністерстві внутрішніх справ Великої Британії стверджують, що вже подані заявки від дітей розглянули, а нові можна буде надсилати з 10 серпня.

Як нагадує The Guardian, через неможливість в’їзду до Британії без одного з батьків тисячі дітей залишилися в Україні, зокрема й на окупованих Росією територіях.

Раніше повідомлялося, що Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.