ЄЦБ може підвищити ставки швидше, ніж очікувалось, – прогноз
Подібне рішення піде врозріз із прогнозом, якого дотримувалися більшість представників керівництва регулятора після засідання в червні, пише агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.
За підсумками червневого засідання ЄЦБ очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку за депозитами – на рівні мінус 0,5%. Ставку за маржинальними кредитами було залишено на рівні 0,25%.
У цьому регулятор сигналізував готовність підняти ставки на 25 б.п. у липні та розглянути можливість більш активного підйому у вересні. Проте учасники ринку та аналітики останнім часом почали обговорювати ймовірність більш агресивного посилення грошово-кредитної політики в єврозоні через високу інфляцію.
Споживчі ціни в єврозоні у червні збільшились на 8,6% у річному вираженні, показали остаточні дані Статистичного управління Європейського Союзу. Показник є максимальним із початку розрахунку даних. Таким чином, інфляція у регіоні прискорилася порівняно з 8,1% у травні.
Інфляція перевищує цільовий показник європейського ЦБ, що становить 2%, більш ніж у чотири рази.
Зростання інфляції, послаблення євро та розмови про те, що ЄЦБ відстає від загальної тенденції до жорсткості монетарної політики, є лише декількома причинами істотнішого підвищення ставок, пише Bloomberg.
"Це правда, що вони сигналізували про інше", – сказав економіст Zuercher Kantonalbank Мартін Ведер, якого цитує агентство.
Тим часом, за його словами, "ознаки явно вказують на нормалізацію відсоткових ставок, а ЄЦБ цього ще не почав".
Проте більшість експертів, як і раніше, дотримуються думки про те, що за підсумками липневого засідання регулятор зважиться на підвищення ставок лише на 25 б.п.
На думку економістів Citi, підвищення ставок одразу на 50 б.п. було б ризикованим кроком.
"Ми бачимо низку причин, через які багато керівників можуть бажати більшого підвищення (на 50 б.п.). Якщо вони підуть на це без явного попередження й видимих причин, ми побоюємося, що це може кинути тінь і на інші обіцянки, включно з боротьбою із фрагментацією в регіоні", – пишуть вони.
Економісти Berenberg Bank також очікують, що ЄЦБ підвищить ставки лише на 25 б.п. 21 липня, а потім – на 50 б.п. у вересні та ще на 25 б.п. – у грудні.
ЄЦБ, як очікується, також представлятиме новий антикризовий механізм, призначений для обмеження фрагментації в регіоні, тобто для скорочення розбіжностей у вартості запозичення для різних держав єврозони.