ЄЦБ може підвищити ставки швидше, ніж очікувалось, – прогноз

Європейський центральний банк (ЄЦБ) готується підвищити відсоткові ставки вперше за 11 років за підсумками липневого засідання, які будуть підведені 21 липня, при цьому деякі економісти не виключають можливості їхнього підвищення відразу на 50 базисних пунктів (б.п.) на фоні прискорення інфляції в єврозоні.

Подібне рішення піде врозріз із прогнозом, якого дотримувалися більшість представників керівництва регулятора після засідання в червні, пише агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

За підсумками червневого засідання ЄЦБ очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку за депозитами – на рівні мінус 0,5%. Ставку за маржинальними кредитами було залишено на рівні 0,25%.

У цьому регулятор сигналізував готовність підняти ставки на 25 б.п. у липні та розглянути можливість більш активного підйому у вересні. Проте учасники ринку та аналітики останнім часом почали обговорювати ймовірність більш агресивного посилення грошово-кредитної політики в єврозоні через високу інфляцію.

Споживчі ціни в єврозоні у червні збільшились на 8,6% у річному вираженні, показали остаточні дані Статистичного управління Європейського Союзу. Показник є максимальним із початку розрахунку даних. Таким чином, інфляція у регіоні прискорилася порівняно з 8,1% у травні.

Інфляція перевищує цільовий показник європейського ЦБ, що становить 2%, більш ніж у чотири рази.

Зростання інфляції, послаблення євро та розмови про те, що ЄЦБ відстає від загальної тенденції до жорсткості монетарної політики, є лише декількома причинами істотнішого підвищення ставок, пише Bloomberg.

"Це правда, що вони сигналізували про інше", – сказав економіст Zuercher Kantonalbank Мартін Ведер, якого цитує агентство.

Тим часом, за його словами, "ознаки явно вказують на нормалізацію відсоткових ставок, а ЄЦБ цього ще не почав".

Проте більшість експертів, як і раніше, дотримуються думки про те, що за підсумками липневого засідання регулятор зважиться на підвищення ставок лише на 25 б.п.

На думку економістів Citi, підвищення ставок одразу на 50 б.п. було б ризикованим кроком.

"Ми бачимо низку причин, через які багато керівників можуть бажати більшого підвищення (на 50 б.п.). Якщо вони підуть на це без явного попередження й видимих ​​причин, ми побоюємося, що це може кинути тінь і на інші обіцянки, включно з боротьбою із фрагментацією в регіоні", – пишуть вони.

Економісти Berenberg Bank також очікують, що ЄЦБ підвищить ставки лише на 25 б.п. 21 липня, а потім – на 50 б.п. у вересні та ще на 25 б.п. – у грудні.

ЄЦБ, як очікується, також представлятиме новий антикризовий механізм, призначений для обмеження фрагментації в регіоні, тобто для скорочення розбіжностей у вартості запозичення для різних держав єврозони.