Український лоукостер SkyUp відкриє дочірню авіакомпанію на Мальті

Український лоукостер SkyUp почав роботу по відкриттю авіакомпанії SkyUp MT на Мальті для повноцінної роботи в Євросоюзі під європейським сертифікатом. Це дозволить авіаперевізнику отримати права для виконання польотів по будь-яким маршрутам в Європі.

Про це повідомили в авіакомпанії, передає avianews.com.

"Зараз ми оформлюємо документи, отримати сертифікат плануємо восени", – сказано в повідомленні.

Для роботи мальтійської SkyUp задіють літаки Boeing 737, які раніше не літали в Україні. Також не виключають оренди зареєстрованих в Україні авіалайнерів SkyUp із українськими екіпажами на умовах мокрого лізингу.

Така робота дозволить українській авіакомпанії працювати, виплачувати заробітну плату та податки в український бюджет.

Залучення українських екіпажів дозволить зберегти ліцензії пілотів та бортпровідників. За авіаційними правилами, такі документи припиняють дію, якщо екіпажі не літали декілька місяців.

SkyUp з Мальти на першому етапі буде виконувати тільки чартерні рейси для європейських офісів туроператора Join UP!, розказали у SkyUp. Зараз туроператор вже має офіси в Молдові, Естонії, Латвії, Литві та планує розширити діяльність на Румунію, Польщу, Словаччину та Чехію.

У подальшому в SkyUp не виключають відкриття регулярних рейсів між країнами Європи під мальтійським сертифікатом. Ці плани розглядаються як довгострокові.

Наразі літаки української SkyUp літають в Європі, але лише на рейсах європейських авіаперевізників. Це пов’язано із тим, що діючі правила не дозволять авіакомпаніям з України виконувати власні рейси по Європі.

У коментарі в SkyUp відмітили, що відкриття європейської авіакомпанії розглядають як паралельний бізнес та планують повернутися до виконання рейсів в Україні після завершення війни.

Раніше повідомлялося, що SkyUp планує здійснення перевезень великих обсягів вантажів із Китаю в Україну через Польщу, Румунію та Молдову, а також розробляє концепт перевезень вантажів із США, для чого необхідно пройти спеціальну процедуру отримання дозволів FAA.