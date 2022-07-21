"Газпром" відновив постачання газу до Німеччини через "Північний потік" на рівні 40% потужності (оновлено)

Російський "Газпром" відновив постачання газу до Німеччини "Північним потоком", який з 11 липня було зупинено на ремонт.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на дані про доставку, передає Forbes.



Представник оператора газопроводу також підтвердив агентству DPA поновлення роботи "Північного потоку".

За даними газотранспортних операторів OPAL Gastransport і NEL Gastransport, прокачування почалося вранці 21 липня, згідно з планом. За першу годину роботи "Північного потоку" було прокачано 2 млн кубометрів, за другу – 2,8 млн кубометрів, що в перерахунку на добу відповідає продуктивності до ремонту (67 млн. куб. м або 40% від потужності), зазначає Інтерфакс-Україна.

Водночас глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер написав у Twitter, що замовлення становлять лише близько 30% від завантаження газопроводу.

Як повідомлялося, російський "Газпром" оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоювався, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.