Євросоюз погодив виділення Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги

Країни-члени Європейського союзу погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги у 500 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у Twitter.



"Брав участь у засіданні Міністерської контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п’ятий транш військової допомоги у розмірі 500 млн євро для подальшої підтримки ЗСУ. Євросоюз залишається зосередженим та непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами", – зазначив він.

Як повідомлялося, 18 липня Рада ЄС ухвалила політичну угоду щодо виділення п’ятого траншу з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро для підтримки українських військових.

Як повідомлялося, попередні транші були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня та 24 травня 2022 року.