"Укрзалізниця" та польська Orlen домовилися про постачання дизпалива в Україну

АТ "Укрзалізниця" та одна із найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи PKN Orlen (Польща) домовились про стратегічне співробітництво щодо постачання дизпалива для потреб української економіки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

За словами міністра Олександа Кубракова, розв’язати проблему нестачі пального виключно силами бізнесу дуже складно. Тому було прийнято рішення про залучення на український ринок великих нафтових компаній та підписання з ними прямих довгострокових договорів. "Укрзалізниця" була визначена державним імпортером палива для потреб економіки.

"На сьогодні вже є домовленості про довгострокову співпрацю з польською компанією PKN Orlen, однією з найбільших нафтопереробних компаній в Східній Європі. Зокрема, йдеться як про системні, так і про оперативні поставки пального. Таким чином, ми розраховуємо не тільки на покращення ситуації з нестачею, але й зменшення ціни дизелю на АЗС.

Плануємо, що вже найближчим часом зможемо забезпечувати ключові потреби країни у пальному – потреби Збройних Сил України, аграріїв, промисловості та цивільного населення", – наголосив він.

Водночас зазначається, що разом з тим, "Укрзалізниця" працює із іншими великими постачальниками нафтопродуктів для насичення української економіки необхідною кількістю пального.