Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго", які входили до складу "Медіа Група Україна" (МГУ) Ріната Ахметова.

Відповідне рішення представники Нацради ухвалили під час засідання, передає Укрінформ.

За словами члена Нацради Олега Черниша, ці анулювання розглядалися одним питанням.

Водночас із заявою щодо анулювання ліцензії на мовлення звернувся єдиний в Україні провайдер програмної послуги IPTV, OTT, який також представляв медіахолдинг Ахметова.

"Ще один представник "Медіа Групи Україна" – це єдиний наш ліцензіат, яким мав ліцензію провайдера програмної послуги IPTV, OTT – теж звернувся із заявою про анулювання ліцензії (№ 00289)", – зазначили під час засідання.

Зазначимо, що МГУ також володіє інтернет-ресурсами "Сьогодні" і Vogue (сайт і друкований журнал). Раніше в МГУ повідомляли, що механізм співпраці із Vogue буде визначено окремо з власником бренду CondeNast.

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Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).