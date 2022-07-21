Прем'єр-міністр Італії пішов у відставку

Маріо Драгі пішов у відставку з посади прем’єр-міністра Італії після того, як він не зміг заручитися підтримкою партнерів по коаліції під час голосування в парламенті.

Як повідомляє Politico, тепер очікується, що дострокові парламентські вибори в Італії відбудуться восени, що загрожує країні місяцями нестабільності та послабить лідерство Європи у критичний час.

Відхід 74-річного Драгі, колишнього президента Європейського центрального банку, позбавляє Італію авторитетного лідера на порозі безпрецедентної енергетичної кризи та зростання цін, а також війни на порозі Європи.

Це також знаменує собою розпад широкої коаліції в парламенті Італії, якою Драгі намагався керувати як голова уряду національної єдності. Втративши підтримку популістського "Руху 5 зірок" минулого тижня, у середу прем’єр-міністр втратив підтримку правих партій у своєму альянсі – "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі та "Ліги" Маттео Сальвіні.

Очікується, що він продовжить виконувати обов'язки голови італійського уряду до виборів у вересні або жовтні, перемогу на яких можуть отримати праві партії.