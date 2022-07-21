Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Ураховуючи тривалий період суттєвого цінового тиску та переважання інфляційних ризиків на горизонті прогнозу, а також необхідність забезпечення привабливості гривневих активів та утримання курсової стабільності, правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку на рівні 25%", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що базовий сценарій макроекономічного прогнозу передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до другого кварталу 2024 року.

Водночас баланс ризиків для прогнозу облікової ставки зміщений вгору. Наголошується, що в разі реалізації ризиків, Національний банк може підвищити облікову ставку та ставки за своїми монетарними операціями понад поточні рівні "для збереження стабільності грошово-кредитної сфери та керованості інфляційними процесами".

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Нацбанк очікував, що уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами, що збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, таким чином зменшивши необхідність викуповувати облігації уряду для Нацбанку. Однак Мінфін з того часу відмовляється підвищувати ставки за ОВДП.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%