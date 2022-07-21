Нацбанк різко погіршив прогноз інфляції – ціни зростуть на 30%

Національний банк України (НБУ) суттєво погіршив прогноз інфляції у 2022 році – до понад 30%, порівняно з понад 20%, які прогнозувалися у червні.

Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він зауважив, що впродовж останніх місяців інфляція зростала високими темпами та сягнула 21,5% у річному вимірі у червні.

"Інфляційний тиск зберігатиметься й надалі: за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%. У наступні роки вона суттєво сповільниться, хоча все ще перебуватиме значно вище цілі Національного банку в 5% передусім через наслідки війни", – зазначив голова НБУ.

Зокрема, Нацбанк прогнозує, що враховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення тарифів, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

Шевченко уточнив, що базовий сценарій цього прогнозу передбачає повноцінне відновлення роботи чорноморських портів з початку наступного року.

Водночас на зростання цін у найближчі місяці впливатиме висока ймовірність подальших терористичних атак РФ на об’єкти інфраструктури та виробничі потужності в містах України, а також високі світові ціни на енергоносії.

При цьому Нацбанк підтвердив прогноз падіння економіки України у 2022 році на третину. За умови розблокування чорноморських портів ВВП України повернеться до зростання на 5-6% у 2023‒2024 роках.

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Як повідомлялося, у оприлюдненому у червні звіті про фінансову стабільність Національний банк прогнозував падіння ВВП України у 2022 році щонайменше на третину та інфляцію понад 20%.

ВВП України, за оцінками Держстату, у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, порівняно з першим кварталом 2021 року, після зростання на 6,1% у четвертому кварталі минулого року.



Світовий банк прогнозує зниження економіки України цього року на 44%.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко на початку червня зазначав, що падіння ВВП України за підсумками 2022 року може скласти менше 20%, що значно менше озвучених раніше прогнозів, однак цей показник залежатиме від інтенсивності і тривалості бойових дій.