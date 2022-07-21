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У земельному кадастрі з'явилися нові функціональні можливості

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госгеокадастр
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ввела нові функціональні можливості в програмному забезпеченні земельного кадастру.

Про це йдеться в повідомленні Держгеокадастру.

Зокрема, нові можливості впроваджено у визначенні державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів за принципом випадковості для здійснення таких транзакцій, а саме:

  • державної реєстрації обмежень у використанні земель;
  • внесення до Державного земельного кадастру відомостей та змін до них про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;
  • внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі територіальних громад.

Автор: Галина Ялівець

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