Британський банківський гігант HSBC продав бізнес в Росії
Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника банку.
"Після стратегічного перегляду HSBC підписав угоду про продаж 100% своїх часток участі в HSBC Bank (RR) LLC АТ "Експобанк", – повідомив представник банку.
Як зауважує Reuters, ймовірно, HSBC встиг підписати угоду незадовго до того, як Москва заявила, що блокуватиме продаж російського бізнесу іноземних банків у відповідь на обмеження, накладені на російські банківські установи у Європі.
Завершення угоди означало б офіційний вихід HSBC з Росії, але банк уточнив, що транзакція все ще має отримати схвалення російських регуляторів.
Як повідомлялося, HSBC припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому і обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи підрозділу становили 89,9 млрд рублів ($1,4 млрд) станом на червень 2021 року.
У квітні HSBC заявив, що не обслуговуватиме нових клієнтів в Росії, але не збирається повністю виходити з країни, оскільки несе відповідальність перед своїми міжнародними корпоративними клієнтами.
Підрозділ HSBC у Росії пропонував широкий спектр кредитних та інвестиційних банківських послуг для внутрішніх та міжнародних корпоративних клієнтів. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у ньому працювало близько 200 спеціалістів.
"Експобанк", який належить російському підприємцю Ігорю Кіму, має представництва в більш ніж 50 містах Росії та надає корпоративні та роздрібні банківські послуги. Ні банк, ні його власник під санкції не потрапили.