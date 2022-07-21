Нацбанк сподівається надрукувати до кінця року не більше 175 мільярдів

Національний банк України з початку війни безпосередньо профінансував держбюджет за рахунок викупу "військових" облігацій на 225 млрд грн і розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн.

Про це на брифінгу заявив глава НБУ Кирило Шевченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша спільна позиція з урядом залишається, що за умови збереження обсягу 400 млрд грн – а це означає до кінця цього року ритмічне фінансування обсягом 30 млрд грн на місяць – ситуація із впливом монетарної емісії на показники інфляції та девальвації буде контрольованою", – сказав Шевченко.

Він зазначив, що важливими залишаються інші джерела фінансування – комерційні запозичення на внутрішньому ринку, міжнародна допомога, а також робота над зростанням доходів бюджету та обмеженням його видатків.

У червні НБУ профінансував бюджет на 105 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України суттєво погіршив прогноз інфляції у 2022 році – до понад 30%, порівняно з понад 20%, які прогнозувалися у червні.