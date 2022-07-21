Мінфін про підвищення ставок за військовими облігаціями: "Треба шукати компроміс"

Міністерство фінансів не бачить можливості підвищити ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) до рівня облікової ставки Нацбанку, однак готове шукати компроміс з інвесторами.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підвищуючи ставки, ми повинні розуміти, як обслуговуватимемо (внутрішній борг, – ред). Але готові шукати компроміс, готові шукати прийнятну ставку, на яких умовах ми можемо запозичувати з ринку, щоб і ми мали можливість виконувати свої зобов'язання, і мали можливість забезпечувати виконання бюджету", – сказав Марченко.

За його словами, якщо покупці хочуть 25% за держоблігаціями, то й економіка має так зростати.

"Треба бути реалістами", – наголосив голова Мінфіну.

Водночас заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук на брифінгу у четвер наголосив, що Нацбанк вважає недостатнім нещодавнє підвищення ставок Мінфіном і очікує найближчими тижнями наступних кроків.

"На нашу думку, більш активне підвищення ставок Мінфіном має сприяти появі у банків та населення альтернативних активів у нацвалюті. Ми очікуємо, що найближчими тижнями Мінфін більш активно підвищуватиме ставки, і це дасть додатковий поштовх монетарної трансмісії", – сказав заступник голови НБУ.

Ніколайчук констатував, що поки після підвищення НБУ облікової ставки до 10% до 25% на початку червня трансмісія банківських ставок гальмується тим, що Мінфін досить повільно пристосовується до нових умов.

Водночас він зауважив, що цей процес розпочався, особливо це стосується реакції невеликих банків з українським капіталом.

Заступник голови НБУ уточнив, ставки за депозитами строком на 3-6 місяців в окремих банках вже зросли до 15-18% річних, а загалом український індекс ставок тримісячних депозитів зріс на 2-3 процентних пункти.

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Як повідомлялося, минулого вівторка Мінфін вперше з моменту підвищення облікової ставки НБУ підвищив прибутковість річних гривневих облігацій внутрішньої держпозики з 11% до 14%, водночас зберігши прибутковість більш "коротких" паперів на рівні 9,5-10% річних.

Раніше Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовлялось підвищувати ставки за ОВДП, залишаючи їх у діапазоні 9,5-11% річних.