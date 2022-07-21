Допомога з безробіття у разі втрати документів становитиме 1800 гривень

Українці, що втратили документи та відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату, можуть розраховувати на мінімальний розмір допомоги з безробіття – 1800 грн.

Про це повідомили в Державному центрі зайнятості, передає Укрінформ.

"Установлено, що під час воєнного стану внутрішньо переміщеним особам або тим, хто перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), в разі відсутності документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років з дня її призначення в мінімальному розмірі для застрахованих осіб – 1800 грн", – сказано в повідомленні.

Також у Центрі зайнятості зазначили, що нарахування допомоги безробітним, які перебувають на тимчасово захоплених територіях, відбувається у звичному порядку.

Як повідомлялося, 21 червня уряд ухвалив рішення про те, що офіційно зареєстровані безробітні, які впродовж 30 днів не працевлаштувалися, будуть залучатися до суспільно корисних робіт – розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи – та отримуватимуть мінімальну зарплату.

Також Кабінет міністрів затвердив новий Порядок надання допомоги з часткового безробіття, який замінить ухвалені під час карантину документи, які регламентували отримання такої допомоги.