Банки достроково погасили кредити рефінансування на 35 мільярдів, – НБУ

Обсяг погашення за кредитами рефінансування з 1 червня по 18 липня становив 46,7 млрд грн, із яких 34,8 млрд грн погашено достроково.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Подорожчання рефінансування стимулювало банки достроково повертати отримані раніше кредити рефінансування та частково заміщати їх фондуванням з інших джерел. За період з 1 червня до 18 липня обсяг дострокового погашення за всіма кредитами рефінансування становив 34,8 млрд грн. Загальний обсяг погашення (достроковий та терміновий, – ред.) склав 46,7 млрд грн", – сказав Гелетій.

Він уточнив, що понад 20 млрд грн було достроково погашено за кредитами терміном від 1 до 5 років, а решта 14,8 млрд грн – за кредитами терміном до одного року.

"Окремо щодо бланкового рефінансування. Якщо на початок війни першу декаду вересня заборгованість становила 25 млрд грн, зараз залишилося 250 млн грн заборгованості за бланком", – додав Гелетій.

За його словами, НБУ не бачить загроз ліквідності банківській системі, пов'язаних із зростанням ставок за кредитами рефінансування.