Угорщина просить Росію збільшити постачання газу
Про це Сіярто заявив у Москві, розпочинаючи зустріч із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє російський Інтерфакс.
"Насамперед я хотів би поговорити про те, як зробити більш безпечним енергозабезпечення Угорщини на найближчі місяці", – сказав Сіярто.
За словами угорського міністра, "це одне з найважливіших питань нашої двосторонньої співпраці".
"У нинішній міжнародній обстановці для нас найважливіше – забезпечити енергобезпеку Угорщини. Тому я хотів би сьогодні поговорити і домовитися про те, щоб вже наявні обсяги газу, що постачається в Угорщину з Росії, були збільшені", – зазначив Сіярто.
Своєю чергою Лавров відзначив взаємну зацікавленість керівництва РФ та Угорщини у "взаємодії та партнерстві, включаючи реалізацію великих спільних проектів в енергетичній, транспортній та інших сферах".
Російський міністр додав, що прохання Угорщини про збільшення постачання російського газу буде розглянуто.
"Сьогодні наші колеги заявили про зацікавленість угорського уряду додатково закупити певну кількість газу в поточному році. Це прохання буде негайно розглянуто", – сказав Лавров на пресконференції за підсумками переговорів з Сіярто.
Сіярто уточнив, що Будапешт розраховує купити у Росії додатково 700 млн кубометрів газу.
За словами угорського міністра, "ми чітко бачимо, подобається нам це чи ні, хочемо ми цього чи ні: без джерел із Росії неможливо закупити плюс 700 млн кубометрів".
Як повідомлялося, під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".
Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT, оскільки цей банк використовується одночасно для отримання плати за нафту і газ від країн ЄС та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть війну в Україні.