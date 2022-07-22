Фонд гарантування виставив на продаж кредити одного з найбільших виробників молокопродуктів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж заборгованість перед ПАТ "Промінвестбанк", у заставі за якою сирзаводи компанії "Терра-Фуд".

Відповідний аукціон у системі "Prozorro.Продажі" відбудеться 10 серпня, повідомляє пресслужба Фонду.

На торги виставлено права вимоги за кредитом юрособи. У забезпеченні за договором – промислова нерухомість (майнові комплекси з переробки молока) загальною площею 52,2 тис. кв. м. із земельними ділянками загальною площею понад 9,5 га, обладнанням та автотранспортом в Київській, Полтавській, Вінницькій та Миколаївській областях.

Крім того, у заставі за кредитом житлова нерухомість із земельними ділянками загальною площею близько 1,4 тис. кв. м. та 0,4 га відповідно в Васильківському районі Київської області. У заставу також оформлено товари в обороті та частки у статутному капіталі чотирьох товариств.

Початкова ціна лоту відповідає загальній сумі заборгованості за договором – 329,3 млн грн.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни.

"Позичальник-юридична особа входить до групи компаній, яка є лідером з переробки молока в Україні, та продукція якої до останнього експортувалася до багатьох країн світу", – повідомляють у Фонді, не уточнюючи назву компанії.

Водночас, за даними судового реєстру, йдеться про заборгованість ТОВ "Терра Фуд" перед "Промінвестбанком" за кредитною лінією, виданою у травні 2011 року. Раніше банк намагався у судовому порядку звернути стягнення на предмети іпотеки, які належать ТОВ "Крижопільський сироробний завод", в рахунок часткового погашення заборгованості за договором.

Засновником холдингу "Терра Фуд" є Станіслав Войтович, група контролює Крижопільський та Вапнярський сирзаводи, виробляє молочну продукцію під брендами "Тульчинка", "Ферма", Premialle, "Біла лінія". М'ясна продукція групи виготовляється на Тульчинському м'ясокомбінаті.