Китай конкурує з Індією за російську нафту, – Bloomberg

Індія збільшила закупівлі сирої нафти з Далекого Сходу Росії, сорту, якому зазвичай віддають перевагу китайські нафтопереробники.

Чотири судна, що перевозять російську нафту ESPO, прямують до Індії, а два танкери прямують до порту Парадіп на східному узбережжі, де розташований нафтопереробний завод, яким керує Indian Oil Corp, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це можна порівняти з трьома суднами в червні та одним у квітні.

Державна компанія Indian Oil не відразу відповіла на запит про коментар.

Торгівля зазвичай не є привабливою для індійських покупців через велику відстань від російського порту завантаження "Козьміно" та через те, що сирі вантажі ESPO зазвичай транспортуються на суднах Aframax, які перевозять менші обсяги. Проте, на думку трейдерів, нижча ціна порівняно з іншими сортами з Перської затоки та Західної Африки, ймовірно, спонукала до покупки.

Вантажі ESPO можуть бути доставлені до Китаю приблизно за п’ять днів, і національні нафтопереробники охоче розкуповують дешеві російські барелі, які витіснили потоки від інших постачальників, таких як Західна Африка та Бразилія.