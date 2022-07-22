Забудовники почали зводити 5700 об'єктів з початку великої війни, – ДІАМ
Про це йдеться в повідомленні ДІАМ.
У лідери з прийняття об’єктів в експлуатацію вийшла Київська область – щодо цього регіону надійшла найбільша кількість звернень замовників на отримання сертифіката за період воєнного стану. Як зазначили в ДІАМ, звернення надходять і щодо об’єктів на деокупованих територіях Київщини, де мешканці очікують появи нових будівель і споруд та відновлення зруйнованих.
Найбільша кількість звернень на видачу дозволу на виконання будівельних робіт надійшла щодо об’єктів на території Львівської, Київської та Хмельницької областей. Більша частка виданих дозволів на будівництво стосуються робіт із реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, особливо медичних закладів. Надходять звернення і щодо будівництва нових об’єктів – на Київщині, наприклад, збудують завод листового скла, у Дніпропетровській області – новий ясла-садок, на Прикарпатті – аквапарк, у Києві – новий храм та інше.
За період з 15 березня по 15 липня головними інспекторами будівельного нагляду ДІАМ опрацьовано:
- 5 709 повідомлень про початок будівельних робіт;
- 8 900 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації (у тому числі за амністією);
- 420 заяв на видачу дозволу на виконання будівельних робіт;
- 344 заяви на видачу сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію;
- 1 315 змін до повідомлень, декларацій та дозволів.