Забудовники почали зводити 5700 об'єктів з початку великої війни, – ДІАМ

Державна інспекція архітектури та містобудування України за період воєнного стану отримала більше 16 тис. звернень замовників щодо нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

Про це йдеться в повідомленні ДІАМ.

У лідери з прийняття об’єктів в експлуатацію вийшла Київська область – щодо цього регіону надійшла найбільша кількість звернень замовників на отримання сертифіката за період воєнного стану. Як зазначили в ДІАМ, звернення надходять і щодо об’єктів на деокупованих територіях Київщини, де мешканці очікують появи нових будівель і споруд та відновлення зруйнованих.

Найбільша кількість звернень на видачу дозволу на виконання будівельних робіт надійшла щодо об’єктів на території Львівської, Київської та Хмельницької областей. Більша частка виданих дозволів на будівництво стосуються робіт із реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, особливо медичних закладів. Надходять звернення і щодо будівництва нових об’єктів – на Київщині, наприклад, збудують завод листового скла, у Дніпропетровській області – новий ясла-садок, на Прикарпатті – аквапарк, у Києві – новий храм та інше.

За період з 15 березня по 15 липня головними інспекторами будівельного нагляду ДІАМ опрацьовано: