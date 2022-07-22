Банки видали кредитів під державні гарантії на 43 мільярди

У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 14 209 кредитів на загальну суму 42,73 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, у червні поточного року укладено 1 368 кредитних договорів на суму 2,29 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,23 млрд грн.

Загалом станом на 1 липня 2022 року 24 банки-кредитори обслуговують 14 028 кредитів на суму 42,18 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 26,79 млрд грн. Це близько 77% від загального ліміту наданих гарантій (35,01 млрд грн).

За кількістю кредитів, виданих під державні гарантії на портфельній основі лідирує "Приватбанк" – наразі обслуговується 9 409 кредитів на загальну суму 13,21 млрд грн, що складає 89% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є "Ощадбанк" – 2 084 кредити на загальну суму 6,99 млрд грн (відповідно – 91% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів видано в Одеській області, де загалом видано 1 028 кредитів на 3,22 млрд грн. У Кіровоградській області таких кредитів видано 730 на 3,11 млрд грн, у Дніпропетровській області – 1 281 кредит на 2,86 млрд грн та у Києві – 653 кредити на 2,68 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах: