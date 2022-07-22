Ліцензії на поводження з небезпечними відходами почали видавати онлайн

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів запустило сервіс, який дозволяє отримати ліцензію на поводження з небезпечними відходами онлайн.

Цей сервіс вже доступний бізнесу на національній онлайн платформі "ЕкоСистема", повідомляє персслужба міністерсва.

"Можливість онлайн оформити ліцензію на поводження з небезпечними відходами означає, що підприємствам більше не потрібно чекати, поки документи дійдуть поштою до Міндовкілля та будуть зареєстровані. При наявності відсканових файлів та ЕЦП, їх можна надіслати навіть з телефону. Автоматизовані підказки не дозволять допустити технічних помилок", – зазначив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

За його словами, у майбутньому цей сервіс стане частиною загальнонаціональної інформаційної системи управління відходами, створення якої передбачено нещодавно прийнятим рамковим законом "Про управління відходами".

Міністр розповів, що така система має контролювати повний життєвий цикл кожної тонни відходів – від її утворення, маршруту перевезення до переробки.