Кабмін визначив пріоритетними видатки на підготовку до опалювального сезону

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовку об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю, 22 липня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, ці зміни мають дозволити органам місцевого самоврядування забезпечити своєчасну підготовку до опалювального сезону та створить умови для проведення очного навчання в освітніх закладах.

Крім того, постановою розширено перелік видатків загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, за якими здійснюються платежі за дорученнями на підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження.

Також у рамках прийнятої постанови врегульовано проведення платежів на облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо).

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет міністрів поширив перелік пріоритетних видатків на утримання автомобільних доріг та підтримку бізнесу.

У березні Кабмін вніс зміни до переліку видатків другої черги, за якими здійснюються платежі Казначейством за дорученням клієнтів, доповнивши його, зокрема, такими видатками: