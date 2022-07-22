Росіянам уже місяць не вдається загасити "вишки Бойка" в Чорному морі. ФОТО

У Чорному морі вже понад місяць горить бурова платформа – "вишки Бойка", по яких 20 червня було завдано удару.

Про це повідомив співробітник зі зв'язків зі ЗМІ у відділі зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва Брейді Афрік у Twitter, показавши супутникові знімки, передає LIGA.net.

На супутникових фото чітко проглядається: "вишки Бойка" досі яскраво палають.

"На буровій платформі, що зруйнована в Чорному морі місяць тому, досі горить паливо", – написав Афрік.

Як повідомлялося, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", захоплених Росією у 2014 році під час окупації Криму, відомих також як "вишки Бойка".

Пізніше голова окупаційної влади Криму Сєргєй Аксьонов уточнив, що влучання зафіксовано у три вишки у Чорному морі. Унаслідок ракетного удару видобуток газу у Чорному морі було призупинено.

До захоплення російськими військами українська компанія "Чорноморнафтогаз" мала на балансі 17 родовищ із сумарними запасами 59 млрд кубометрів газу, у 2013 році видобуток склав 1,65 млрд кубометрів. Компанії належить чотири бурові установки: дві нові ("Петро Годованець" та "Незалежність") та дві старі ("Таврида" та "Сиваш").

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія окупувала Крим та незаконно захопила розміщені там активи українських компаній, включно з газодобувним обладнанням "Чорноморнафтогазу" та українськими буровими вишками "Петро Годованець" і "Україна" (відомі як "вишки Бойка"). Вишки на той час знаходилися у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. У грудні 2015 року бурові платформи були переміщені до Голіцинського родовища біля узбережжя Криму.

У лютому 2018 року Генрпрокуратура оприлюднила схему розподілу коштів, вкрадених під час купівлі бурових платформ для державного "Чорноморнафтогазу" у 2011-2012 роках. Так, $95 млн було перераховано на рахунки, підконтрольні Віктору Януковичу та Сергію Арбузову, якого оголошено в цій справі в розшук.

Водночас, за словами на той час генпрокурора Юрія Луценка, прокуратура не знайшла доказів причетності до корупційної схеми голови "Опозиційного блоку" Юрія Бойка, який за часів Януковича був міністром енергетики та безпосередньо підписував рішення про закупівлю вишок.