Україна вже зібрала 6,5 мільйона тонн зерна нового врожаю, – Мінагрополітики

Збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 2,1 млн га (18%) намолочено 6,5 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Дніпропетровська Миколаївська та Одеські області кожна зібрали вже більше 1 млн тонн зерна нового врожаю. Гороху обмолочено понад 59% площ, а ріпаку – третину.

Зокрема, із нового урожаю:

пшениці обмолочено 1,2 млн га, намолочено 3,8 млн тонн;

ячменю обмолочено 811,4 тис. га, намолочено 2,5 млн тонн;

гороху обмолочено 75 тис. га, намолочено 126,8 тис. тонн.

Крім того аграрії всіх областей проводять збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 400 тис. га, (33%) намолочено 896,4 тис. тонн насіння при урожайності 22,4 ц/га.

На початку липня повідомлялося, що в Україні зібрали перший мільйон тонн зерна нового урожаю.

Як повідомлялося, Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.