Продаж валюти Нацбанком впав до мінімуму з початку березня

Обсяг продажу валюти Національним банком цього тижня впав до $309,2 млн проти $588,1 млн тижнем раніше.

За даними регулятора, за останні п'ять днів він придбав $223,2 млн, востаннє такий показник був на початку березня, а наступні місяці він становив у середньому до $10 млн, передає Інтерфакс-Україна.



Таким чином, чистий продаж валюти цього тижня впав до $86 млн – востаннє такими обсягами тижневих інтервенцій НБУ обмежувався на початку березня. Такого результату було досягнуто переважно завдяки викупу валюти у п'ятницю за новим збільшеним курсом.



Загалом з початку року по 22 липня включно Нацбанк придбав на ринку $2,09 млрд та 111 млн євро, а продав $15 млрд та 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни НБУ придбав на ринку $1,43 млрд і 111 млн євро, а продав – $12,23 млрд і 1,79 млрд євро.

Водночас з 1 липня скасовано пільги при імпорті, завдяки чому Нацбанк з 9 липня скасував обмеження на продаж валюти при імпорті товарів та збільшив термін повернення валютної виручки зі 120 до 180 днів.

Водночас, НБУ з 11 липня з метою зниження тиску на валютному ринку зменшив з 10 до двох робочих днів термін використання купленої для розрахунків валюти резидентами.

Крім того, державні "Приватбанк", "Ощадбанк", а також "Монобанк", що входять до числа найбільших за обсягом випуску платіжних карток, 6-7 липня підвищили курс продажу валюти за картками до курсу на готівковому ринку, або приблизно на 7-8%, щоб також знизити тиск на гривню.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Також Нацбанк запровадив додаткові обмеження на операції з картками за кордоном, зокрема, запровадив ліміт розрахунків карткою на місяць 100 тис. грн.