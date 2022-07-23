Агентство Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з CCC до C (переддефолтний).

Про це йдеться у повідомленні агентства.

Відповідне рішення пов’язане з планами Києва домовитись із кредиторами про відстрочку виплат за держборгом на два роки.

За правилами Fitch, реструктуризація комерційного боргу з суттєвими змінами умов, яка необхідна для уникнення традиційного дефолту, розглядається як "обмін проблемного боргу" і означає переддефолтний стан.

Після того, як запит згоди (consent solicitation) України погодять, що в агентстві вважають ймовірним, довгостроковий рейтинг України буде знижений до 'RD' (обмежений дефолт), а цінних паперів – до 'D' (дефолт).

Водночас, якщо держателі облігацій не погодять запит України, Fitch вважає високим ризик пропущених платежів або ініціювання іншої реструктуризації.

Як повідомлялося, Кабмін вирішив запропонувати кредиторам добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Зазначимо, що минулого тижня офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і МВФ очікує, що така ситуація збережеться і надалі, проте закликає підтримати країну шляхом надання додаткового грантового фінансування.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.