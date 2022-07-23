СБУ викрила хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх на російських платформах

Співробітники кібердепартаменту СБУ в Києві затримали хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх на платформах, що адмініструються спецслужбами РФ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що зловмисник спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків.

"Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, і таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем", – кажуть в СБУ.

Ці відомості хакер "зливав" в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

Загалом, із початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки нейтралізувала понад 1,2 тис. кіберінцидентів і кібератак на інформаційні системи органів державної влади та критичної інфраструктури України.