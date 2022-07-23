Ракетний удар РФ по порту Одеси: реакція МЗС, ООН та ЄС (оновлено)

У суботу, 23 липня, російські війська вдарили по Одеському морському порту. Це сталося наступного дня підписання у Туреччині угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр" 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту", – йдеться у повідомленні.

За словами речника Сил протиповітряної оборони України Юрія Ігната, російська армія завдала ракетного удару по тій частині портової інфраструктури, де зберігалося зерно, передає "Суспільне."

Пізніше начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк уточнила, що внаслідок ракетного удару виникла пожежа у насосній станції. Водночас у саме сховище зерна влучання не було.

"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Поранених наразі немає. ... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", – зазначила Гуменюк.

Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, в такий спосіб Росія "поставила під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному документі".

"Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

У МЗС додали, що Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

"Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору", – підкреслив речник.

Зі свого боку генсек ООН Антоніу Гуттеріш також засудив удари, завдані в українському порту Одеси.

"Учора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти украй необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, що потребують по всьому світу", – йдеться у заяві заступника прессекретаря генсека ООН.

В Організації наголосили, що повне виконання домовленостей РФ, Україною та Туреччиною є обов'язковим.

Водночас, за словами високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, Європейський Союз рішуче засуджує ракетний удар РФ по порту Одеси.



"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна мети через день після підписання Стамбульських угод особливо поганий і в черговий раз демонструє повну зневагу Росією міжнародним правом та зобов'язаннями", – написав він у Twitter.

Раніше повідомлялося, що в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна. Зокрема, сторони домовляються про:

максимальні гарантії безпеки для всіх суден, що беруть участь у цій ініціативі;

створення під егідою ООН у Стамбулі спільного координаційного центру (СКЦ), за участі представників всіх сторін;

створення та робота на суднах, що беруть участь в ініціативі, інспекційних груп з представників сторін, які оглядатимуть судна в портах, визначені Туреччиною, при вході/виході до Турецької протоки для перевірки відсутності на бору несанкціонованих вантажів та персоналу.

При цьому вся діяльність в українських територіальних водах перебуватиме під контролем та відповідальністю України.

Сторони також домовилися не вживати жодних нападів на торгові та цивільні судна, а також на портові засоби, що беруть участь у цій ініціативі.