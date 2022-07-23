Соратники Зеленського по "Кварталу-95" вийшли із засновників однієї зі своїх кінокомпаній в РФ
Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) із посиланням на витяги із реєстру юридичних осіб РФ.
Водночас вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії – ООО "Платинумфильм".
Відповідно до документу, з 6 квітня 2022 року із засновників ООО "Грин Филмс" вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник бізнесмена Ігоря Коломойського Тімур Міндіч. Зазначається, що до березня 2019 року частку в цій кіпрській фірмі мав і сам Зеленський.
Тепер 50% ООО "Грин Филмс" володіє громадянка РФ Ольга Лосєва, а іншими 50% – сам "Грин Филмс".
До цього, протягом 2013-2021 років, Лосєва була керівницею російської компанії ООО "Смарт тв продакшн". У цей же час співвласником "Смарт тв продакшн" був Дмитро Глашкін. Він очолював "Грин Филмс" у той час, коли компанією володів Володимир Зеленський і його бізнес-партнери, він же залишається директором "Грин Филмс" і нині.
"Тому хоча "Грин Филмс" тепер і не контролюють соратники президента України, компанія перейшла під контроль раніше пов’язаних із ними осіб", – кажуть журналісти.
Другу російську компанію – ООО "Платинумфильм" – продовжує контролювати на 49% кіпрська Green Family LTD (тобто Сергій і Борис Шефіри, Андрій Яковлєв і Тімур Міндіч). Водночас фірма має скромні фінансові результати: у 2021 році виручка склала 50 тис. рублів.
Про обставини часткового виходу з російських бізнес-структур, журналісти "Схем" звернулися за коментарем до Сергія Шефіра, але він не відповів.
Також журналісти звернулися за коментарем у студію "Квартал-95".
На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".
Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.
Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 млн рублів (майже $542 тис.) на фінансування фільму-трилера "Вниз".
У березні 2019 року стало відомо, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95".
"Кварталівці" вийшли із засновників своєї третьої російської "Вайсберг Пикчерс" у червні 2019 року, відтоді її контролює Юргіс Бальчюнас (продюсер Марюс Вайсберг).