Близько 20 тисяч закладів освіти потребують обладнання укриттів, – МВС

Близько 20 тис. закладів усіх рівнів та форм власності потребують обладнання укриттів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що, відповідно до доручень президента та глави уряду, поставлене завдання відновити навчальний процес у якомога більшій кількості навчальних закладів. Відтак Міністерство внутрішніх справ нещодавно розпочало проєкт "Безпечне освітнє середовище".

Проєкт уже має перші напрацювання. У всіх регіонах створені та діють комісії, до участі у яких залучено і фахівців системи МВС. Майже 3 тис. закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту, які можуть прихистити понад 1 млн осіб. Ще близько така сама кількість закладів провели комісійне обстеження та організували укриття у спорудах подвійного призначення.

Перший заступник міінстра внутрішніх справ України Євгеній Єнін зазначив, що дозвіл на відкриття закладів не буде надаватися у випадку їхньої невідповідності критеріям та вимогам безпеки.

"За даними органів місцевих адміністрацій, близько 20 тис. закладів всіх рівнів та форм власності потребують обладнання укриттів. Ідеться про безпеку понад 7,5 млн осіб – учасників освітнього процесу. Звичайно, є регіони де відновити навчальний процес через напружену безпекову ситуацію буде вкрай важко. Наприклад, я днями був на Харківщині і в умовах, коли час дольоту снарядів складає до сорока секунд, говорити про офлайн навчання не доводиться", – сказав Єнін.

Він також назвав області, де зараз найбільша кількість закладів підготовлених до нового навчального року з точки зору безпеки. Це Тернопільська область – забезпечено укриттями 45% закладів освіти із 56% учасників освітнього процесу, Рівненщина – 30% закладів освіти забезпечено укриттями з 37% учасників освітнього процесу в них. Закарпаття відповідно 30% та 30%. У Києві укриття мають 40% закладів освіти з 15% учасників освітнього процесу в них.