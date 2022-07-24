Євросоюз планує замінити російський газ додатковими поставками з Нігерії

Європейський Союз шукає додаткових поставок газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення постачання з Росії.

Про це заявив заступник генерального директора департаменту енергетики Європейської Комісії Метью Болдуін, передає Reuters.

Як повідомляється, Болдуін виступав у Нігерії, де провів зустрічі з офіційними особами найбільшого виробника нафти в Африці.

За словами Болдуіна, Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує знову відкрити Транснігерський трубопровід після серпня, що дасть змогу збільшити експорт газу до Європи.

ЄС імпортує 14% своїх загальних поставок СПГ з Нігерії, й існує потенціал збільшити це більш ніж вдвічі, сказав Болдуін.

Видобуток нафти та газу в Нігерії придушується крадіжками та вандалізмом на трубопроводах, через що термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.

"Якщо ми зможемо перевищити 80%, на той момент може бути додатковий СПГ, який може бути доступним для спотових вантажів, які надходять до Європи", – сказав Болдуін.

"Вони (нігерійські офіційні особи) сказали нам: "Приходьте і поговоріть з нами знову в кінці серпня, тому що ми вважаємо, що можемо досягти реального прогресу в цьому".

Nigeria NLG належить державній нафтовій компанії NNPC Ltd, Shell, TotalEnergies і Eni.

Минулого року Нігерія експортувала 23 млрд кубометрів газу до ЄС, але ця цифра з роками зменшується. У 2018 році блок купив 36 млрд кубометрів СПГ у Нігерії, сказав Болдуін.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія запропонувала новий законодавчий інструмент і Європейський план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.