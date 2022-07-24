Чехія видала майже 400 тисяч віз тимчасового захисту українським біженцям

Чехія надала українським біженцям, які рятуються від розв'язаної Росією війни, уже понад 399 тис. віз тимчасового захисту.

Такі дані оприлюднює МВС Чехії, передає Czech Radio.

Спеціальна віза надає українським біженцям можливість перебувати на території Чехії протягом року, влаштовуватися на роботу, отримувати соціальну допомогу та медичне обслуговування.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала запросив чеські компанії приєднатися до повоєнного відновлення України.

До того повідомлялося, що Чехія обмежила можливості отримання вищої освіти для росіян і білорусів.