"Кернел" Веревського скоротив портову перевалку експортної сільгосппродукції на 11%

Агропромислова компанія "Кернел" за результатами 2022 фінансового року (ФР, липень 2021 червень 2022) зменшила перевалку вантажів на експорт через свої портові термінали порівняно з 2021 ФР на 11% до 7,27 млн тонн.

Про це йдеться у звіті компанії на Варшавській фондовій біржі, передають Порти України.

Загальний експорт зернових зменшився у 2022 ФР на 0,6% – до 7,97 млн тонн, продажі соняшникової олії (в тому числі наливної та бутильованої) – на 29,2%, до 967,2 тис. тонн. Переробка насіння соняшнику скоротилася за звітний період на 31,3% – до 2,19 млн тонн.

У четвертому кварталі 2022 ФР через блокаду портів Чорного моря експорт зерна скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року в 13,5 разу – до 123,12 тис. тонн, продажі соняшникової олії — у 4,5 разу, до 65,49 тис. тис. тонн. Переробка олійних культур зменшилася у четвертому кварталі не 75% – до 157 тис. тонн.

Станом на 22 липня приблизно 5% продукції, що належить компанії, зберігаються в регіонах, що тимчасово контролюються Росією.

Згідно з повідомленням, внаслідок бойових дій нові зерносховища "Кернел" майже не постраждали, окрім двох силосів із комбінованим одноразовим зберіганням вантажопідйомністю 74 тис. тонн, які були сильно пошкоджені навесні 2022 року.

Наразі працюють чотири з дев’яти заводів групи, зокрема два заводи відновили переробку олійних культур у квітні та травні відповідно, а два інших відновили свою операційну діяльність у червні.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням та торгівлею іншою агропродукцією.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.