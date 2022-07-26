Виплати за держоблігаціями перевищили запозичення на 34 мільярди, – Нацбанк
Про це свідчать дані депозитарію Національного банку.
Так, упродовж п'яти місяців повномасштабної війни уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 105,79 млрд грн, $1,53 млрд та 168 млн євро. Водночас залучено від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку близько 87,75 млрд грн, $858,7 млн та 283,4 млн євро.
Якщо в березні обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП на 10,66 млрд грн перевищував суму погашень за цими інструментами, то у квітні, травні та червні сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним та становило -2,85 млрд грн, -411 млн грн та -20,99 млрд грн відповідно. У період з 1 до 24 липня цей плказник становить -20,53 млрд грн.
Зазначається, що на попередньому аукціоні з продажу військових ОВДП, що відбувся 19 липня, Міністерство фінансів розпочало підвищення ставок за гривневими ОВДП – ставки за річними гривневими облігаціями зросли до 14%.
Водночас дохідність за рештою гривневих облігацій не змінилася і становила 9,5%, 10% та 11,5% річних для паперів із терміном погашення 3 місяці, 6 місяців та 1,5 роки відповідно.
Ставки за доларовими військовими ОВДП підвищено з 12 липня до 3,5%, 4% та 4,5% річних.
Водночас ставки за облігаціями, номінованими у євро, упродовж дії воєнного часу не змінювалися.
Щодо військових облігацій, то станом на 25 липня найбільший портфель утримують банки – первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить: 12 млрд грн (14,1% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні); $167,7 млн (19,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США) та 136,6 млн євро (48,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,4 млрд грн.