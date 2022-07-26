У Франції планують обмежити час роботи світлової реклами

У Франції запроваджують заходи колективної економії електроенергії, зокрема планують обмежити час демонстрації світлової реклами, а також зобов'язати магазини тримати двері зачиненими, якщо у приміщенні ввімкнено кондиціонер.

Про це в інтерв’ю Le Journal de Dimanche повідомила міністерка з питань енергетичних трансформацій Аньєс Паньє-Рунашер, передає Укрінформ.

За словами міністерки, великий бізнес уже взяв на себе зобов'язання зменшити інтенсивність освітлення, не вмикати системи кондиціонування вночі, дотримуватися визначених температурних показників (до 19 градусів узимку, 26 – улітку).

"Але ще є простір для маневру, наприклад, щодо системи виявлення на автостоянках, щоб світло вмикалося лише тоді, коли там хтось є", – сказала Паньє-Рунашер.

Вона анонсувала й додаткові заходи.

"Найближчими днями я видам два укази: перший розширить заборону на світлову рекламу з 1 до 6 години ранку незалежно від розміру міста, за рідкісними винятками, як-от вокзали й аеропорти, які не закриваються на ніч. А другий заборонятиме магазинам відкривати двері, коли ввімкнено кондиціонер чи опалення. Повне кондиціювання з відкритими дверима більше не прийнятне" – наголосила урядовиця.

Як вона зауважила, завдяки цим заходам рахунки комерсантів за електроенергію зменшаться майже на 20%.

Водночас міністерка наголосила, що ці заходи спрацюють лише у тому разі, якщо їх застосовуватимуть усі.

Водночас, за її словами, за порушення будуть передбачені санкції: "До 750 євро штрафу за відкриті двері та 1500 євро – за світлові вивіски".