Суд арештував частину столичного ТЦ "Мармелад" в Києві, серед власників – глава "Газпрому" та "банкір Путіна"

Солом’янський районний суд міста Києва наклав арешт на частину торговельного центру "Мармелад", яким через офшорну компанію фактично володіли високопосадовці РФ та керівники ВАТ. Вартість арештованих активів оцінюють у 1,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що поліціянти встановили, що фактичними власниками частини підприємства у Києві є високопосадовці РФ та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору. Прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України.

"Посадові особи цього підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення санкцій конфіскації майна, яке є власністю громадян РФ, здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни з-поміж керівництва уряду РФ. Вказані дії були здійснені з використанням фіктивного підприємства за допомогою виготовлення підроблених документів", – наголошують в поліції.

Для збереження вищевказаного майна суд наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.

Правоохоронці не уточнювали назву ТРЦ, а також пов’язаних із них росіян. Водночас світлина, яку опублікувала поліція, свідчить, що йдеться про столичний ТЦ "Мармелад".

Крім того, за джерелами Економічної правди, власниками частини торговельного центру є ТОВ "Петрохолдинг-інвест" та офшорна компанія "Варніейт Лімітед".

Слідство встановило, що засновниками і власниками компаній є голова "Газпрома" Алєксєй Міллєр, основний акціонер банку "Росія" та "особистий банкір Путіна" Юрій Ковальчук та член Госдуми РФ від "Єдиної Росії" Алєксандр Фокін.