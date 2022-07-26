В Україні виділили перші 400 грантів для бізнесу

У межах програми "єРобота" найближчим часом перші 424 підприємці зможуть започаткувати або розширити свій бізнес завдяки держпрограмі грантів. На їх рахунки буде перераховано 98,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що кошти підприємці зможуть витратити на закупівлю або лізинг обладнання, оренду приміщення, придбання сировини і матеріалів.

Найбільше грантів отримають жителі Києва – 101 заявка. Також лідерами за кількістю позитивних рішень є підприємці з Київської – 62 заявки, Дніпропетровської – 52 заявки та Полтавської областей – 40 заявок.

Серед сфер діяльності найбільше грантів буде спрямовано на розвиток чи створення підприємств оптової та роздрібної торгівлі і ремонту автотранспортних засобів – 142.

Також 127 одержувачів коштів планують започаткувати підприємства переробної промисловості. Ще 66 грантів отримають суб'єкти господарювання на створення чи розвиток власних готелів, кемпінгів, кав’ярень та ресторанів.

Загалом вже 5031 підприємець подав запит через портал "Дія" на отримання мікрогрантів. Всі, хто успішно пройде етапи відбору та будуть оцінені високим балом, одержать від 50 до 250 тисяч гривень на існуючу чи нову справу. Учасник зобов’язаний створити 1-2 робочих місця та провадити діяльність впродовж 3 років, сплачуючи податки і збори.

Як повідомлялося, програма "єРобота" стартувала з 1 липня.