У закон про олігархів можуть внести зміни, – Мін'юст

У так званий "закон про олігархів" можуть внести зміни після отримання висновків Венеціанської комісії щодо нього.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає РБК-Україна.

За його словами, висновку Венеційської комісії щодо цього закону ще немає, його очікують отримати восени, точну дату поки не називають.

На питання, чи доведеться найближчим часом вносити зміни в закон про олігархів міністр сказав: безумовно.

"Як я вже згадував, Європейська комісія сказала, що імплементувати закон треба з урахуванням висновків Венеційської комісії. Венеційська комісія жодного разу не давала пустий висновок по будь-якому закону, який надавався їй на оцінку. Вона завжди знаходила аспекти, які можна вдосконалити, чи факти, які їй видаються недоліками. Тобто точно там буде набір рекомендацій, які можна і варто буде враховувати в тому числі шляхом внесення змін у закон. Відповідно –так", – зазначив Малюська в інтерв’ю агентству.

Як повідомлялося, 29 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року. Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: