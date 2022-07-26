У Німеччині закликали готуватися до погіршення ситуації із забезпеченням газом

Віцеканцлер та міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек назвав ситуацію із забезпеченням газу в країні "серйозною" та закликав до скорочення його споживання на 15-20%.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр посилаючись на оголошення "Газпрому" про подальше скорочення постачання палива з 27 липня, сказав, що "до цього треба бути готовим", і "це серйозна ситуація".



Хабек зазначив, що Німеччина продовжить отримувати газ з Нідерландів та Норвегії та зможе продовжувати заповнювати сховища, але як швидко і в яких обсягах буде ясно пізніше. Він додав, що Німеччина не матиме газу вдосталь.



Міністр звернувся із закликом скоротити споживання газу на 15-20%, щоб уникнути того, що "певні виробничі ланцюжки просто перестануть існувати в Німеччині чи Європі".



Чиновник пообіцяв, що в разі дефіциту газу насамперед постраждають промислові галузі, тоді як будуть вжиті заходи щодо забезпечення житлових будинків та таких об'єктів інфраструктури, як лікарні.



В інтерв'ю агентству DPA Хабек також заявив, що не бачить "технічних причин" скорочення постачань "Газпромом".

Як повідомлялося, прокачування газу "Північним потоком-1" із середи, 27 липня, скоротиться до 20% його потужності.

Наразі газопровід "Північний потік" працює на 40% від своєї потужності. Це пов'язано як із невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"), так і напрацюванням міжремонтного пробігу, а також поломкою інших агрегатів.

Як повідомлялося, раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

"Ми, звичайно, маємо їх отримати, бо це наша власність, це власність "Газпрому". "Газпром" має отримати не лише метал, не лише машину, а й документи на неї, і юридичні документи та технічну документацію", – зазначав російський президент.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.