Очільниця Фонду держмайна написала заяву на звільнення

Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.

Відповідний документ вона опублікувала на Facebook у сторіз.

"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10 серпня 2022 року", – йдеться в ньому.

Зазначимо, що Батова виконувала обов’язки очільниці ФДМ з лютого 2022 року після звільнення з цієї посади Дмитра Сенниченка. У грудні 2021 року її призначили першої заступницею голови Фонду держмайна.

18 липня Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій.



Вона нагадала, що Фонд держмайна за рішенням уряду передав державні пакети акцій обленерго в управління Міністерства енергетики. Крім одного – "Тернопільобленерго".



"У них не переведені в бездокументарну форму акції, а реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка просто не видає його. Технічно Міненерго не може забрати це обленерго, оскільки немає акцій, реєстру акціонерів і юридично нема чого забрати", – розповіла Батова.



"Обленерго контролюється одним відомим олігархом (Коломойським), в якого там юридично немає навіть 1 акції. Є кримінальні провадження. У нас є ідеї, як вирішити ситуацію, і ми намагаємося її реалізувати. Це до речі гарний приклад, чому приватизація потрібна. Тому що юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично – взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось "заробляє" в цей час", – додала голова ФДМУ.



50,99% акцій "Тернопільобленерго" належить державі. Ще по 20% акцій контролюють кіпрські фірми Larva Investments і Bikontia Enterprises, які приписують Ігорю Коломойському та Костянтину Григоришину. Однак операційний контроль - у Коломойського.