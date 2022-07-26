Світовий виробник упаковки Tetra Pak йде з Росії

Шведська Tetra Pak оголосила, що залишає російський ринок та передає свій бізнес в країні місцевому менеджменту.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на заяву компанії.

"З метою забезпечення безперервності бізнесу своїх замовників, а також збереження доступності продуктів першої необхідності компанія прийняла рішення передати свій російський підрозділ місцевій команді менеджменту", – йдеться у повідомленні.



Компанія пояснила, що не може продовжувати операційну діяльність у країні через сукупний вплив експортних обмежень щодо Росії, які призвели до порушень у ланцюжках поставок.

Зазначається, що нова компанія продовжить роботу в РФ як самостійна організація, зосередившись на виробництві пакувального матеріалу на підприємстві в Московській області та на розвитку ланцюжків поставок у регіони.

Завод Tetra Pak у підмосковній Лобні є найбільшим у Росії та Східній Європі виробником пакувального матеріалу для рідких продуктів.

Наприкінці березня Tetra Pak повідомила російських клієнтів про тимчасове скорочення асортименту харчової упаковки через брак комплектуючих. У середині червня шведська газета Dagens Nyheter повідомила, що Національна рада з питань торгівлі Швеції відмовила Tetra Pak у її проханні продовжити експорт пакувальної продукції до РФ.