"Укренерго" заробило перші 500 мільйонів від продажу прав на експорт електроенергії

"Укренерго" заробило перші 500 млн грн на аукціонах з доступу до міждержавних ліній електропередачі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Понад 500 млн грн принесе державі продаж доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах з Румунією та Словаччиною лише за перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС", – йдеться у повідомленні.

У кожному з аукціонів брали участь від 6 до 13 учасників. Загалом для участі в аукціонах вже зареєстровано більше 200 учасників.

Зазначається, що "Укренерго" відкрило експорт електроенергії в країни ЄС, щоб держава та виробники електроенергії заробили кошти для підготовки до опалювального сезону – закупити вугілля, профінансувати ремонти енергоблоків електростанцій та мереж .

Ціна електроенергії в ЄС перевищує українську в кілька разів. Наразі "Укренерго" реалізує на аукціонах всю доступну пропускну спроможність перетинів із Румунією та Словаччиною – 100 МВт.

Середньозважена добова ціна доступу до міждержавних електромереж на перетинів з Румунією та Словаччиною за 24 доби склала 7,7 тис. грн/МВт.

При цьому найбільшою середньозважена ціна перетину була на аукціонах для дня постачання 26 липня – 14,6 тис. грн/МВт. Абсолютний рекорд ціни в окремій годині був того ж дня і склав 19,5 грн/Мвт.

У компанії нагадали, що сьогодні Україна може експортувати електроенергію в Румунію, Словаччину та Угорщину, доступна величина міждержавних перетинів в ці країни – 100 МВт. Також експорт української електроенергії відбувається в Польщу (210 МВт) та в Молдову (доступно 600 МВт).

Обсяги експорту української електроенергії в Європу будуть поступово розширюватися за домовленістю з ENTSO-E.

Нагадаємо, 27 червня ENTSO-E погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Спочатку ресурс буде поставлятися до Румунії, потім буде відкрито напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом потужність для експорту становить 100 МВт. За місяць "Укренерго" очікує збільшення експорту.