"Укрексімбанк" виплатив $26 мільйонів боргу за євробондами

Державний "Укрексімбанк" наприкінці минулого тижня здійснив виплату за єврооблігаціями з погашенням у 2025 році, включаючи купон та амортизацію основної суми боргу.

Як повідомили у прес-службі банку, з урахуванням раніше викуплених облігацій, загальна виплата становила близько $26,2 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, випущені в ході реструктуризації 2015 року під ставку 9,75% єврооблігації з погашенням у 2025 році на $600 млн передбачали погашення 50% основної суми 22 січня 2021 року, а решти 50% – вісьмома рівними піврічними траншами починаючи з 22 липня 2011 року.

У листопаді 2020 року "Укрексімбанк" викупив євробонди-2025 на $215,95 млн за 104,5% від номіналу.

Крім того, між 28 січня та 17 лютого цього року банк викупив єврооблігації на загальну номінальну суму ще $58,82 млн, з яких непогашеної основної суми боргу залишилося на $22,06 млн.

У результаті загальна номінальна сума цих паперів, які перебувають у обігу, зменшилася до $324,53 млн, зокрема непогашеної основної суми боргу – до $121,7 млн.

У червні цього року "Укрексімбанк" домовився з власниками про зупинення умови кредитного договору щодо підтримки достатності капіталу на строк військового стану та шість місяців після нього.

"Укрексімбанк" створено 1992 року. Єдиним власником фінустанови є держава.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 червня 2022 року "Укрексімбанк" за розміром загальних активів посідав 3 місце (208,86 млрд грн) серед 69 банків, що діяли в країні.