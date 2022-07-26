Лише 40 міжнародних компаній повністю закрили бізнес у Росії, – KSE

Близько 40 міжнародних компаній вже закрили бізнес в РФ, 700 призупинили діяльність.

Про це повідомляє щотижневий дайджест KSE про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ.

Так, станом на 24 липня було ідентифіковано близько 2 345 компаній, організацій і їх брендів з 78 країн та 56 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько половини з них публічні.

Зазначається, що 1 638 іноземних компаній вже скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, упродовж тижнябуло додано інформацію про 39 компаній, які завершили продаж свого бізнесу в Росії.

Так, станом на 24 липня компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали 187 тис. осіб персоналу, $16,8 млрд річного доходу та $6,5 млрд капіталу.

"Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останнього місяця співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ. Тим не менше, близько половини (48,2%) компаній вже заявили про вихід з ринку РФ, але 30,1% все ще залишаються присутніми в країні і лише 1,7% здійснили повний вихід", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в той час, як про плани вийти з ринку РФ повністю заявили більше 400 компаній і ще більше 700 призупинили діяльність, наразі лише близько 40 топових міжнародних компаній повністю завершили вихід з Росії.

Водночас, щоб вийти, компаніям доводиться передавати свої активи безкоштовно, продавати з величезною знижкою, передавати або продавати власному менеджменту.

Якщо розділяти компанії, що повністю вийшли з РФ, по секторах, то найбільше число складають компанії, що надають професійні послуги, зокрема консалтинг, бухгалтерські, рекламні та юридичні послуги.

Також одним з найчисельніших за кількістю компаній, що покинули ринок РФ став сектор FMCG, включаючи десять виробників харчовий продутів, напоїв, алкогольних напоїв та тютюну, два виробники косметики та виробника упаковки.