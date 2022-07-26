Ціни на газ у Європі перевищили $2200 за тисячу кубометрів через Росію (оновлено)

Ціни на газ в Європі зростають на тлі новин про додаткове обмеження постачання палива російським газопроводом "Північний потік".

Вдень у вівторок найближчий (серпневий) ф'ючерс TTF на біржі ICE Futures дорожчав на 9% – до $2037 за тисячу кубометрів, порівняно з $1847 станом на закриття торгів у понеділок. До закриття торгів ціни зросли на 22,1% за день, перевищивши $2240 за тисячу кубометрів.

Напередодні увечері російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

Наразі газопровід "Північний потік" працює на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.