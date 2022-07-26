Забудовник Столар із фракції Медведчука продав свій медіахолдинг Live.Network
Про це повідомляє галузеве видання "Детектор медіа" із посиланням на пресслужбу каналів.
Вартість угоди не розголошується.
"Угода про придбання мовників укладалася в складний для нашої країни та медіахолдингу час, коли телеканали були змушені тимчасово призупинити мовлення. Усі зараз спостерігають тенденцію закриття багатьох телеканалів і видань, тому питання ціни для сторін не було визначальним", – прокоментувала Ковальова.
Також вона додала, що прийняла усі умови колишнього власника щодо збереження команди. Поки телевізійне мовлення призупинене, її компанія скеровує вектор розвитку у диджитал напрямку, який наразі буде пріоритетним.
Наразі команда вже відновила інформаційне диджитал-мовлення сайту Новини.LIVE та готується до його перезапуску. Також розвиває диджитал-канали у Telegram, Facebook, Instagram у регіонах і столиці. Крім того, редакція поступово виходить на міжнародний рівень.
Після припинення бойових дій в Україні та покращення економічної ситуації команда планує відновити ТБ-мовлення.
Водночас поки що у реєстрі, відповідно до інформації Youcontrol, власником юридичних осіб каналів Odesa.live (ТОВ "ТРК "Клуб-ТВ""), "Типовий Київ" (ТОВ "ТРК "Купол"") та Live (ТОВ "Ньюс нетворк") є Вадим Столар.
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Як повідомлялося, телеканал Live з 15 липня, призупинив своє мовлення до завершення військових дій та скасування в Україні режиму воєнного стану.
Канал розпочав мовлення в серпні 2020 року під назвою Kyiv.Live. Інвестором телеканалу став столичний забудовник та народний депутат від парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Столар, що він сам публічно підтверджував.
Запуском телеканалу займалися медіаменеджер Олексій Семенов та його команда, які зараз займаються перезапуском державного телеканалу "Рада".
В листопаді 2020 року управління Kyiv.Live та Odesa.Live замість них взяв на себе Інститут когнітивного моделювання. За рік концепція регіональних каналів доповнилась і загальнонаціональними амбіціями. Влітку 2021 року Live Network розділив супутникову та ефірну версію каналу Kyiv Live та змінив назви телеканалів та ефірну версію на "Типовий Київ", а супутникову – на Live.
Наприкінці листопада 2021 року Інститут когнітивного моделювання припинив співпрацю з Live Network, а медіахолдинг Столара очолив Юрій Будяк. Раніше він керував каналом NewsOne, також входив до дирекції телеканалу "112 Україна", а свою кар’єру розпочинав на "Інтері".
У березні цього року нардеп "ОПЗЖ" та власник Live Вадим Столар перебував за кордоном. Як він повідомляв щодо роботи медіа-холдингу Live Network, канали допомагали працювати єдиному національному мовнику.
У травні після призупинення діяльності фракції ОПЗЖ Вадим Столар увійшов до нової депутатської групи "Відновлення України".