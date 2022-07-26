Комітет Ради схвалив скасування податків на імпорт обладнання для зберігання зерна

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував схвалити у першому читанні та в цілому законопроєкт 7548-1 щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для зберігання зернових та олійних культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що таке звільнення діятиме упродовж воєнного стану на території України та протягом 30 днів із дня його припинення чи скасування.

Раніше Мінагрополітики повідомляло, що до початку повномасштабної війни українські аграріїмали потужності для складського зберігання приблизно 75 млн тонн. Зерносховища на 10 млн тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях, частина була пошкоджена або знищена внаслідок воєнних дій.

Тому можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн.